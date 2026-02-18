Los vecinos y comerciantes del distrito de Catacaos denunciaron serios perjuicios en sus locales y viviendas, así como poner en riesgo la vida de las personas, por las calles inundadas por las lluvias y la destrucción de las avenidas que hizo la empresa BPO.

La lluvia registrada la noche del lunes y la madrugada del martes en el distrito de Catacaos provocó serios daños y riesgos para los transeúntes, debido a que las calles estaban llenas de agua pluvial y, en otra,s los desagües habían colapsado.

Según los comerciantes de la calle Josefina Ramos de Cox 506, donde se ubica el restaurante “El Gallero” y “Ganso Azul”, se han visto afectados, ya que esta calle, debido a los huecos, amanecieron inundadas. Además, que los vecinos no podían transitar porque las veredas estaban siendo utilizadas como almacén para las bloquetas de cemento, que deberían haber sido ya colocadas en la pista, por lo que la gente tenía que caminar por el agua estancada.

“Tenemos gente que vive vulnerable. Las lluvias siempre se estancan ahí porque la empresa ha dejado un hueco. Entonces nos afecta a nosotros, como comercio, y a las personas. La empresa ha dejado las bloquetas en todas las veredas, ni siquiera para poder nosotros transitar”, dijo mortificada la señora Jessenia Yovera.

Asimismo, este panorama se observó en otras calles del distrito cataquense, donde el lodo ponía en peligro a los vecinos, quienes obligatoriamente tenían que caminar por esas vías, ya que no tenían otros caminos.

Los comerciantes indicaron que la situación sigue generando grandes pérdidas económicas, pues si antes los ingresos diarios eran más de S/ 4,000, ahora apenas llegan a S/ 2,000, por lo que no alcanza para pagar al personal.

“Hemos tenido pérdidas económicas. No podemos avanzar con nuestro negocio porque ni siquiera han avanzado. Acá no avanzan con la pavimentación, a pesar de que ha sido una de las primeras calles que han abierto”, cuestionó la comerciante.