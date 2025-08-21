El Comité de Damas del Gobierno Regional de Piura presentó un nuevo lote de sillas neurológicas y convencionales, andadores bastones y muletas que serán entregados a personas en condición de vulnerabilidad, en distintos puntos de la región, especialmente Frías y Ayabaca.

En total se dispuso la entrega de 42 sillas neurológicas, 30 sillas convencionales, 15 andadores, 20 bastones y 10 muletas. También se donará 15 kits de cocinas industriales a comedores populares. Todos estos bienes fueron adquiridos gracias a la última actividad social organizada por el Comité de Damas.

La presidenta del Comité, Tatiana León Ubillús, agradeció a los trabajadores y representantes de instituciones que apoyan permanentemente estas iniciativas, resaltando que cada aporte permite mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad. Recordó que el esfuerzo conjunto hace posible que más personas accedan a equipos y recursos necesarios para su bienestar.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador, Luis Neyra León, quien destacó el esfuerzo del Comité de Damas, del PAS y del personal del Gore Piura para la adquisición de estos bienes. Asimismo, dijo estar seguro de que este año se cerrarán las brechas en sillas neurológicas para todos los niños y personas que las necesitan, después de lo cual se hará lo propio con las sillas convencionales.