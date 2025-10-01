El ciudadano venezolano, W.J.A.C (30 años), será internado por 09 meses en el penal de Piura acusado de abusar sexualmente con violencia de su ex pareja, quien se encontraba en estado de gestación riesgoso y falleció horas después en el hospital “Nuestra Señora de Las Mercedes” de Paita.

Esta medida coercitiva fue obtenida por el fiscal provincial Salvador Savitzky Rodríguez, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, en la investigación que le sigue por la presunta comisión de los delitos de violación sexual y de aborto preterintencional.

Conforme los actuados, el pasado 27 de septiembre, el acusado llegó a buscar a la agraviada a su vivienda, donde la habría golpeado y roto su celular. Posteriormente la agraviada fue a retirar sus bienes personales al cuarto donde convivían y regreso horas después con un sangrado masivo, siendo que antes de morir indicó que había sido abusada sexualmente por W.J.A.C.

El fiscal Savitzky Rodríguez presentó entre los principales elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito: la denuncia verbal, el acta de intervención policial, la declaración de los ginecólogos que la atendieron en el hospital las Mercedes, quienes concluyeron como causa básica de muerte aborto en curso, causa intermedia hemorragia uterina y causa final shock hipovolémico; entre otros, para obtener la prisión preventiva.