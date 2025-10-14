La Subgerencia Zonal Piura de la EPS Grau informó que, con apoyo de la Coordinación y Mantenimiento de Redes (CMR) de la empresa, se viene atendiendo diversas fugas de agua potable reportadas en el ámbito de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

En el caso del distrito de Piura, el pasado fin de semana se intervino en el sector Pachitea, precisamente a la altura de la intersección de la avenida San Martín con Av. Country. Del mismo modo, el personal superó la emergencia reportada en el cruce de la Av. Country con la Av. Sullana; puntos donde se controlaron las fugas reportadas en una abrazadera de 4 pulgadas de diámetro y en la línea de distribución.

Asimismo, la empresa detalló que, en el asentamiento humano Almirante Miguel Grau, se ejecutaron trabajos correctivos por fuga en red; labores llevadas a cabo en coordinación permanente con el consorcio a cargo de la obra de agua potable y alcantarillado actualmente en ejecución en dicha zona.

“También hemos controlado las emergencias suscitadas en el A.H. La Molina, de Veintiséis de Octubre, donde se intervino en la calle El Salvador y la manzana ‘M’. Próximamente continuaremos estas reparaciones en la urbanización Sol de Piura y otros puntos. Respecto a la Av. Tacna de Castilla, aclaramos que no es fuga de agua, sino son discurrimientos producto de la perforación de un pozo a cargo de otra empresa contratista”, destacó la Subgerencia Zonal Piura de la EPS Grau.