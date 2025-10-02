Un colapso de las tuberías de agua potable se registró la mañana del miércoles en la intersección de la calle Pachitea con Cajamarca, durante la obra de pistas y veredas en el asentamiento humano Pachitea. El inconveniente fue atendido de inmediato por la empresa ejecutora, lo que permitió restablecer el servicio de agua en el mismo día y asegurar la continuidad de los trabajos.

De acuerdo con la Subgerencia de Obras, el incidente se originó porque las conexiones de agua, tanto de la red matriz como de las domiciliarias, estaban instaladas de forma muy superficial, lo que ocasionó que fueran afectadas por la maquinaria al realizarse los cortes para el pavimento.

La empresa responsable procedió con las reparaciones respectivas y dispuso además la profundización de las tuberías en la zona, con el fin de prevenir futuros problemas y garantizar la seguridad de la infraestructura en ejecución.

Actualmente, en la obra se desarrollan labores de encofrado y vaciado de veredas en la calle Morona, así como trabajos de corte de pavimento, corte de eliminación, demolición y perfilado, que forman parte de la etapa constructiva.

La intervención en Pachitea contempla la construcción de 27 550,03 m² de pavimento rígido, 10 640,94 m² de veredas y martillos, 1 074,70 m² de áreas verdes, 1 242 metros lineales de muros de contención, 4 254,12 metros lineales de sardineles y 4 615,59 m² de señalización y mobiliario urbano.

También se instalará un sistema de drenaje pluvial y se habilitará una zona de recreación pasiva entre la calle San Martín y la avenida Country, equipada con bancas, bolardos y adoquines de color como nuevo espacio de integración vecinal.