En un operativo realizado por personal de la Municipalidad Provincial de Piura en Pachitea se retiró varias estructuras metálicas y construcciones ilegales instaladas en la vía pública, interviniendo más de 10 viviendas del sector.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal N.° 125-2013, está prohibido edificar fuera de los límites de propiedad. En ese marco, la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, con apoyo de la comisaría de Piura, retiró rejas, bancas, muros de concreto y techos colocados en calles como San Martín, Huallaga, avenida Luis Antonio Eguiguren y Zarumilla, los cuales restringían el libre tránsito peatonal.

La comuna precisó que las acciones se realizaron tras la notificación previa a los ocupantes y recordó que estas edificaciones, además de infringir la normativa, generan desorden en la circulación e incluso ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.

Con esta intervención se busca garantizar que las obras de pistas y veredas en Pachitea avancen sin contratiempos y se traduzcan en un verdadero beneficio para la población.

La MPP exhortó a los vecinos a respetar las normas y reiteró que los permisos comerciales deben tramitarse de manera formal, siempre que no afecten los espacios públicos. Estos operativos continuarán en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de recuperar áreas comunes y construir una Piura más ordenada y segura.