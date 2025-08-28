Ante la fuerte deuda acumulada, la EPS Grau realizó el sellado y corte simple de conexiones de agua potable y alcantarillado en Sullana; acciones ejecutadas para fomentar la regularización de estos pagos pendientes, y reducir así -de forma progresiva- la cartera morosa de la entidad prestadora.

Según indicó la Coordinación Comercial de la Subgerencia Zonal Sullana, las labores de corte y sellado de conexiones tuvieron lugar en el Camal de Bellavista, al igual que en el Mercado Modelo de Sullana.

En cuanto al camal distrital, la EPS Grau detalló que se realizó el sellado de su conexión de alcantarillado, debido a una deuda que asciende a más de 741 mil soles; monto correspondiente al saldo por deuda de enero a agosto del 2016, y a los recuperos de consumo no facturados en el período de septiembre 2016 a marzo 2018.

Con relación al Mercado Modelo, la empresa señaló que el personal técnico llevó a cabo el corte simple de sus dos conexiones de agua potable, cuyos respectivos suministros mantienen una deuda conjunta por la suma de 56 mil soles.

“En coordinación con la Subgerencia Zonal Sullana y Subgerencia de Cobranza, se han generado y remitido oficios a los titulares de cada suministro, solicitando el pago de la deuda o el cumplimiento del pago de los convenios gestionados, según sea el caso. Continuaremos implementando estas estrategias y acciones operativas para la reducción del índice de morosidad”, enfatizó la Gerencia Comercial.