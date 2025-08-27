La Municipalidad Distrital de Castilla contrató al socio del alcalde para la labor de Asistencia Técnica Administrativa, por 31,500 soles, pese a que no contaba con los requisitos para su contratación.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 025-2025-2-2407-AOP, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad de Castilla detectó presuntas irregularidades en la contratación de personal para la Asistencia Técnica Administrativa para seguimiento de proyectos que conforman la cartera de inversiones 2024 y los compromisos del Programa de Incentivos 2024 de la comuna castellana.

El contrato fue con Fidel Humberto Barreto Gonzales, quien, según el informe, el empresario no cumple con el perfil requerido en términos de referencia, ya que no contaba con la experiencia mínima de dos años en el sector público o privado en el rubo solicitado. Además, durante la contratación, no se encontraba registrado como proveedor del Estado en el Registro Nacional de Proveedores y su constancia RNP fue aprobada y emitida en la misma fecha de emisión de la carta solicitando su cotización.

Tampoco documentó su curriculum vitae respecto a su formación académica y profesional ni su experiencia empresarial.

Por ejemplo, Fidel Humberto, en su CV dijo ser empresario, socio, ingeniería, construcción y Arte, socio de la IEP Exitus y Premiun, docente de la Universidad Nacional de Piura y asesor de congresista, sin embargo, en este y en otros ítems de experiencia no fueron sustentadas. “Entre la documentación que sustenta la experiencia del proveedor, se adjuntó un certificado de trabajo emitido por el gerente general de la I.E.P San Juan S.A.C (Colegio Exitu’s Piura), emitido a favor de Fidel Barreto Gonzáles, certificando haber laborado en dicho colegio en el cargo de administrador del 3 de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, esta experiencia laboral no está incluida en la descripción de su CV presentado y el citado documento no lleva la firma del proveedor, conforme lo exigía la carta solicitando su cotización”, dice el documento.

Además, esta experiencia no tiene ninguna vinculación con el requisito y el rubro requerido por el área usuaria. Pese a ello, el jefe de la Oficina General de Administración de la comuna aprobó tres servicios por S/ 10 500 cada uno.

La Contraloría también observó que la contratación del empresario socio del titular de la entidad, contravino prohibiciones éticas de la función pública, pues el titular de la comuna y el referido proveedor participan en el capital de una empresa privada en calidad de socios.

“En el buscador de proveedores adjudicados, Fidel Barreto Gonzales es socio de la empresa Natividad Sociedad Anónima Cerrada – Natividad SAC. Cuenta con un 20% de las acciones de su capital, condición que también lo tiene Walther Guerrero Silva, alcalde de Castilla, pues a través de la misma plataforma OSCE también es accionista con el 20% en el capital de dicha empresa”, dice el documento.