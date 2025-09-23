Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de alcantarillado, la Subgerencia Zonal Piura de la EPS Grau informó que ya iniciaron los trabajos de mantenimiento con máquina de baldes en el distrito de Veintiséis de Octubre; labores que actualmente se vienen realizando a la altura de la cámara San Martín.

La subgerente Zonal Piura de la EPS Grau, Ing. Susana Bastarrachea Valencia detalló que estas acciones se ejecutan precisamente en el tramo de llegada a dicha Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR); donde previamente se intervino también con apoyo de personal técnico y la máquina hidrojet.

La funcionaria explicó que, gracias a estas acciones, se prevé mejorar la evacuación de las aguas servidas en el asentamiento humano Nueva Esperanza; con lo cual se evitará la ocurrencia de afloramiento de desagües en puntos críticos, tales como a inmediaciones de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau.

“Los trabajos con máquina de baldes continuarán durante esta semana. Además de estas labores correctivas, como EPS Grau estamos interviniendo puntualmente en tramos colapsados, donde de forma progresiva y en función a los recursos disponibles, se realiza la rehabilitación de redes de alcantarillado”, puntualizó la Subgerencia Zonal Piura.