Dentro de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de alcantarillado que viene ejecutando la EPS Grau, desde ayer miércoles 17 de setiembre, el personal operativo de la zonal Piura realizó la limpieza y descolmatación del sistema de alcantarillado en el asentamiento humano Los Pinos y en la avenida Sullana Norte.

Estas acciones se dieron tras reportarse afloramientos en los puntos más bajos de los mencionados sectores, para lo cual, el equipo especializado de la empresa, con apoyo de hidrojet y unidades de varillaje, limpiaron más de 400 metros lineales de redes subcolectoras en este punto de la ciudad de Piura tras largar jornadas de trabajo.

“Una vez alertados del incidente, acudimos para su pronta solución. Al llegar al punto, nos percatamos que el sistema se encontraba totalmente represado debido a la alta cantidad de basura que había en las redes; tanto así que se trabajó el miércoles y hoy jueves en esta zona. Hemos retirado sacos llenos de escombros, piedras, palos, grasa solidificada, entre otros residuos que se encontraban taponeando el sistema”, afirmó la subgerente de la EPS Grau – Piura, Susana Bastarrachea Valencia.

En este sentido, la entidad prestadora insta a todos sus usuarios a realizar un correcto uso de las redes de alcantarillado, no arrojando basura por los buzones ni desperdicios por las redes domésticas, ya que estas malas prácticas solo ocasionan atoros y rotura de tuberías, lo que origina los afloramientos de aguas servidas perjudicando a toda la población.