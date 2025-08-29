Este lunes 01 de septiembre, la EPS Grau llevará a cabo trabajos de purga de grifos contraincendios en la urbanización Santa Margarita, en el distrito de Veintiséis de Octubre; labores a efectuarse para garantizar la óptima calidad del agua potable distribuida en el mencionado sector.

Según indicó el Equipo Funcional de Procesos de Control de Calidad (EFPCC), estas acciones se ejecutarán en el horario de 08:00 a.m. hasta la 01:00 p.m. del lunes; período en el cual los trabajos de purga de hidrantes permitirán retirar posibles residuos tales como óxido, arena u otros sedimentos que podrían acumularse en el sistema de redes.

El EFPCC -adscrito a la Subgerencia Zonal Piura- recalcó que durante la ejecución de estas purgas es necesario evitar el uso del servicio de agua potable en la Urb. Santa Margarita; por lo cual se exhorta a los usuarios y población general de la zona a tomar las precauciones del caso para el próximo lunes 01.09.25.

“Estas labores se llevarán a cabo en conjunto con el área de Coordinación y Mantenimiento de Redes (CMR) al igual que la Coordinación de Operaciones y Mantenimiento de la EPS Grau. Pedimos la comprensión del caso a los moradores y usuarios, y reiteramos a su vez que la realización periódica de estos trabajos asegura la calidad en la prestación del servicio de agua potable”, puntualizó la EPS Grau.