La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau S.A., realizó las labores nocturnas de limpieza y descolmatación de redes de desagüe del Complejo de Mercados de Piura.

Durante estas acciones, el equipo especializado y operativo de la empresa, con apoyo de maquinaria hidrojet, trabajó en más de 500 metros del sistema de alcantarillado, retirando grandes cantidades de sedimentos, entre basura y otros residuos sólidos que obstaculizaban las tuberías, provocando emanaciones de aguas servidas.

“El complejo de mercados siempre es un punto donde persisten los atoros en las redes de desagüe por la misma carga residual que se arroja. Durante más de 5 horas, nuestro personal estuvo laborando entre las calles San Lorenzo, Blas de Atienza, Mártires de Uchuracay y la plataforma Juan Velasco Alvarado”, comentaron los voceros de la EPS Grau.

En este sentido, la empresa insta a todos los usuarios a realizar un correcto uso del sistema de alcantarillado, no arrojando basura por los buzones ni desperdicios por las redes domésticas. Estás malas acciones solo producen atoros y posteriores aniegos y afloramientos de aguas servidas que causan malestar en toda la comunidad piurana.