Un procedimiento excepcional de exclusión, inició el Jurado Electoral Especial (JEE) de Morropón contra el actual alcalde de la provincia de Morropón, Richard Hernán Baca Palacios, quien postula a primer regidor por Alianza para el Progreso. Esto sucede tras la renuncia del candidato de su lista al cargo de alcalde.

Con la resolución N.° 00509-2026-JEE-MORR/JNE del 15 de agosto, el JEE acordó iniciar, con carácter excepcional, el procedimiento de exclusión contra Richard Baca Palacios, candidato a primer regidor provincial para la Municipalidad Provincial de Morropón, por Alianza Para el Progreso (APP), ante la renuncia del candidato al cargo de alcalde, Ricardo César Espinoza Nima, y su posible incidencia respecto de la prohibición establecida en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, el cual prohíbe explícitamente la reelección inmediata de autoridades municipales.

De acuerdo con la Resolución N.° 00509-2026-JEE-MORR/JNE y el Informe N.° 000009-2026-MCP-JEEMORROPON-ERM2026/JNE, tras la denuncia del candidado a la alcaldía de APP coloca automáticamente al actual burgomaestre, Richard Baca Palacios, en el primer lugar de la fórmula electoral.

La normativa legal dispone que, de resultar ganadora la lista de APP, el primer regidor Baca Palacios asume la alcaldía por línea de sucesión (según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades N.° 27972).

El JEE indica que postular como regidor tras la renuncia del candidato a alcalde configura una vía indirecta para continuar en el cargo durante el periodo inmediato siguiente.

Baca Palacios, en sus descargos presentados ante el JEE, pidió que el procedimiento sea declarado improcedente y que se permita la continuidad de su candidatura como primer regidor provincial. Su defensa sostiene que la situación analizada no constituye una causal de exclusión.