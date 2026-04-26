Diez familias del distrito de Lagunas, en la provincia de Ayabaca (Piura), iniciaron el cobro del Bono de Arrendamiento de Emergencia (BAE) tras perder sus viviendas por las intensas lluvias de este año. El apoyo económico les permitirá alquilar un lugar seguro y proteger a sus hijos mientras inician el proceso de recuperación.

El subsidio, otorgado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), consiste en S/500 mensuales por un periodo máximo de hasta dos años. Está dirigido a hogares cuyas viviendas quedaron colapsadas o inhabitables a consecuencia de fenómenos naturales, priorizando a familias en situación de mayor vulnerabilidad.

“El Bono de Arrendamiento de Emergencia no solo brinda un apoyo económico, sino tranquilidad y seguridad a las familias que lo han perdido todo. Nuestro compromiso es que ningún peruano afectado por desastres se quede sin un lugar digno donde vivir mientras se recupera”, afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Las familias beneficiadas en Lagunas provienen de los caseríos Pillo, Pampa Grande, Conduluquiana, Ramos, Naranjo, Rinconada y del mismo distrito. Según autoridades locales, los damnificados ya evacuaron sus viviendas dañadas y se encuentran en proceso de reubicarse en espacios más seguros, reduciendo así el riesgo frente a nuevas emergencias.

Para las familias, el bono representa una oportunidad concreta de estabilidad. En ese sentido, Abelina Peña Jiménez, una de las beneficiarias, señaló que el apoyo le permitirá alquilar un espacio digno y resguardar a su familia mientras trabaja en la reconstrucción de su vivienda y recupera la tranquilidad perdida.

Esta ayuda se entrega a través del Banco de la Nación y forma parte de la respuesta del Gobierno ante desastres naturales. Su asignación se realiza en coordinación con los Gobiernos locales, que identifican a los damnificados, mientras equipos técnicos del sector verifican la información en campo para garantizar una ayuda justa y transparente.