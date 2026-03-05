Las familias que resultaron afectadas por las lluvias y cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables o colapsadas podrán acceder al Bono de Arrendamiento por Emergencia, informó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

El apoyo económico busca cubrir gastos de alquiler mientras se atiende la situación generada por las precipitaciones.

El subsidio será de 500 soles mensuales durante un periodo de 24 meses. Para acceder al beneficio, los gobiernos locales deberán remitir al Ministerio de Vivienda la información sobre las viviendas afectadas luego de realizar las evaluaciones correspondientes.

El titular del sector señaló a Canal N que se viene coordinando con autoridades regionales y municipales para identificar a las familias que califican para recibir este subsidio.

En la región Piura, distritos como Máncora y Los Órganos figuran entre los más afectados por las precipitaciones recientes.

El Ministerio de Defensa desplegó 100 soldados para retirar escombros, mientras que maquinaria de los ministerios de Agricultura y Transportes fue enviada a las zonas afectadas. También se realizan evaluaciones en distritos de Arequipa como Cayma y Yanahuara.