El gobernador, Luis Neyra y el equipo técnico del Gobierno Regional Piura sostuvieron una reunión virtual con representantes del Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario (PEIP-EB), con el objetivo de definir compromisos previos a la firma de convenios que permitirán la construcción de la I.E. 15513 de Pariñas (Talara) y la I.E. Ernesto Merino de Montero (Ayabaca). Estas obras beneficiarán a 3,990 estudiantes y 450 escolares, respectivamente.

Durante el encuentro se recordó que la inclusión de estos dos colegios en el segundo paquete de Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación, fue un acuerdo logrado por el GORE durante el último Consejo de Estado Regional (CER). Esta vez, la reunión sirvió para precisar los pasos a seguir, establecer compromisos y elaborar un cronograma de actividades que asegure el avance de los proyectos en los plazos previstos.

La directora de Infraestructura Educativa del PEIP-EB, Evelyn Hilario, destacó que los colegios bicentenario se ejecutan bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, lo que permite mayor agilidad en los procesos de selección, mejor capacidad de negociación, menor riesgo de paralizaciones y la aplicación de la metodología BIM. Este modelo ya ha permitido la construcción de 75 colegios en el país, beneficiando a más de 118 mil estudiantes.