Intensas ráfagas de viento azotaron el caserío de Yumbe, en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, desprendiendo los techos de calamina de varias viviendas y dejando a las familias a la intemperie.

La peor parte se la llevó la familia Acosta Castillo, cuyo hogar colapsó y quedó completamente destruido por la fuerza del viento. Además, temen que los fuertes vientos continúen afectando a los demás predios.

Cabe indicar que, esta situación coincide con el aviso meteorológico del Senamhi, el cual advierte que las condiciones de mal tiempo se extenderán hasta hoy 30 de junio.

Según el organismo técnico, se prevé la continuidad de vientos con velocidades cercanas a los 33 km/h, acompañados de ráfagas aún mayores en Sullana, Ayabaca, Morropón y Huancabamba.