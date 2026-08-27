El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, informó que Piura es una región estratégica, pues representa el 16% de las exportaciones no tradicionales del país y genera cerca de 300,000 empleos directos e indirectos, por lo que pidió hacer los esfuerzos necesarios a fin de preservarlos y garantizar la continuidad productiva ante el Fenómeno El Niño (FEN).

Tello precisó que la prevención frente a eventos climáticos como El Niño, friajes y sequías, debe convertirse en una política de Estado permanente y no activarse solo cuando estos ocurren y amenazan con afectar a la población, la competitividad del aparato productivo, la generación de empleo y el desarrollo de las regiones.

El planteamiento cobra especial relevancia ante el monitoreo de las condiciones asociadas a El Niño Costero para el periodo 2026-2027 y sus posibles impactos en las actividades productivas y la infraestructura de la región.

Fue durante su participación en el foro ‘Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción regional’, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y otros.

Según el ADEX Data Trade, esta región concentró en el 2025 el 74% de los despachos al exterior de mango, el 78% de bananos Cavendish, el 78% de limón Tahití, el 81% de cortezas de limón y el 72% de pota congelada.

Por ello, Tello Ramírez planteó que la experiencia de coordinación público-privada desarrollada en Piura, a través del evento y reuniones de trabajo, pueda convertirse en un modelo para otras regiones. “Si este piloto da los resultados que todos esperamos, debemos escalarlo y llevarlo al resto del país”, sostuvo.

En el primer semestre del año, Piura ocupó el décimo lugar entre las regiones exportadoras del país, con alrededor de US$ 1,763 millones, lo que representó un leve retroceso de -0.3%.