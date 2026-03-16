Una mototaxi que fue reportada como hurtada la noche del sábado en el asentamiento humano 3 de enero, en Sechura, fue hallada frente a la institución educativa Adele Garnier, en plena calle.

Pese al hallazgo, quien la familia intensificó su búsqueda, la unidad fue encontrada sin un neumático, la cual habría sido sustraída por los delincuentes, que al parecer no tuvieron mucho tiempo para desmantelar la trimovil.

La denuncia fue hecha en la comisaría de Sechura y con el apoyo de los agentes, personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sechura y la misma familia fue hallada la mañana de ayer domingo que estaba abandonada en plena calle de la ciudad.

La población se encuentra consternada por los robos y asaltos en estos sectores solicitando el apoyo de la policía y serenazgo para que resguarden estas localidades y evitar ser víctimas de los facinerosos.

Al parecer, la mototaxi estaba estacionada fuera de la vivienda, donde los hombres de lo ajeno aprovecharon que no había nadie para llevársela.