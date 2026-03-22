Sujetos desconocidos irrumpieron en las instalaciones de la Institución Educativa Inicial N°14528 Virgen de Guadalupe, ubicado en la avenida Cajamarca, del barrio 8 de Diciembre, en el distrito de La Unión, para sustraer equipos tecnológicos destinados al aprendizaje de los menores.

La delincuencia sigue imparable en el Bajo Piura. Esta vez, sujetos llegaron hasta el barrio 8 de diciembre, en La Unión para sustraer unos equipos dentro del colegio inicial N°14528 Virgen de Guadalupe y para cometer el hurto de los equipos tuvieron que forzar los marcos de las ventanas de las aulas para poder ingresar. Una vez dentro, desmantelaron los salones de cómputo y audiovisuales, aprovechando la nula vigilancia en la zona, pues el hecho courrió en horas de la madrugada. En la mañana recién se dieron cuenta del robo de los equipos.

Entre lo robado, según la directora del plantel M.R.M.G, se reportan la desaparición de dos televisores de 48 pulgadas, dos equipos de sonido, un proyector multimedia, una computadora completa y un parlante de gran tamaño, entre otros objetos de valor.

Pues, al ingresar a las instalaciones, los trabajadores se dieron con la amarga sorpresa de encontrar los ambientes revueltos y las ventanas destrozadas, confirmando de inmediato el robo de los equipos. La directora dio aviso al personal de Serenazgo de La Unión.

Posteriormente interpuso la denuncia en la comisaría de La Unión, quienes los agentes llegaron hasta el lugar de los hechos para recoger evidencias y testimonios que permitan identificar a los responsables de este atentado contra la educación de los niños unionenses.

Padres de familia y docentes han expresado su profunda indignación, pues este robo representa un retroceso enorme para el alumnado de educación inicial, pues decenas de menores son los afectados con este acto delictivo.

Para ello, esperan que las autoridades intensifiquen el patrullaje en el sector y logren recuperar los equipos que, con tanto esfuerzo, fueron adquiridos para el desarrollo escolar. Los delincuentes aprovecharon la soledad de la zona para trepar las paredes del cerco perimétrico e ingresar al local para luego forzar las ventanas de los ambientes y sustraer los equipos.

Los facinerosos dejaron todo desordenado para luego huir con rumbo desconocido. La policía ya investiga el caso para identificar a los ladrones.