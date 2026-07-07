El Hospital de Especialidades III-1 Sullana abrió las inscripciones para su 85° Campaña Gratuita de Cirugías Reconstructivas de Labio y Paladar Hendido, realizada junto a la Asociación Civil Misión Caritas Felices y Smile Train.

El director ejecutivo, Mg. Edgar Paiva Fiestas, destacó que este esfuerzo articulado busca beneficiar a niños, jóvenes y adultos de toda la región Piura. Para esta edición, la meta es intervenir quirúrgicamente a 30 pacientes de manera 100% gratuita.

El registro de postulantes es estrictamente virtual y estará habilitado hasta el domingo 20 de julio de 2026. Las familias interesadas deben completar el formulario oficial en línea https://forms.gle/cpesmzgdS47X5H2K9

Para recibir orientación paso a paso y asistencia en la inscripción, se han dispuesto los siguientes canales de atención directa: WhatsApp de informes: 999 741 727 Central telefónica: 975 236 735

El proceso contará con un protocolo de atención integral liderado por un equipo multidisciplinario en Enfermería, Cirugía Plástica, Anestesiología, Odontología, Nutrición, Terapia de Lenguaje, Psicología y Laboratorio. La evaluación médica masiva de los preinscritos se realizará a mediados de agosto en las instalaciones del hospital para determinar la aptitud quirúrgica de los pacientes, dando paso inmediato a las jornadas de cirugías programadas para el 15 y 16 de agosto.