El Hospital II Jorge Reátegui Delgado, primer nosocomio de la Seguridad Social en Piura, celebró su 74 aniversario resaltando su rol clave en la atención de miles de asegurados de la región. Solo en el último año se registraron más de 120 mil atenciones de emergencia, 5 mil cirugías, 1.400 partos y 13 mil sesiones de hemodiálisis, cifras que reflejan el compromiso de su equipo médico y asistencial.

El director del hospital, Dr. Félix Zapata Rodríguez, destacó la reducción de las listas de espera en cirugías electivas gracias al fortalecimiento de especialidades como cirugía general, urología y medicina interna. Además, subrayó el reconocimiento del Banco de Sangre como Tipo I, la ampliación de tópicos de emergencia pediátrica y la implementación de una farmacia digital que redujo en 80% el tiempo de entrega de medicamentos.

Mirando al futuro, el hospital anunció importantes proyectos de modernización que incluyen la adquisición de un tomógrafo, un mamógrafo, máquinas de hemodiálisis y un equipo fijo de rayos X, aprobados en el plan anual de inversiones de EsSalud. Estas mejoras permitirán ampliar la capacidad diagnóstica y de tratamiento en beneficio de más de 112 mil asegurados directos y cerca de 280 mil pacientes referidos de toda la región.

Estos logros y proyectos se enmarcan en el eje de gestión del presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, orientado a fortalecer la atención primaria y garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población asegurada en todo el país.