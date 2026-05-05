Ante el incremento de las temperaturas previsto para los próximos meses, la Dirección Regional de Agricultura, viene adoptando acciones para mitigar los posibles impactos en la próxima campaña de mango, uno de los cultivos más importantes de la región.

Según informó el director regional de Agricultura, más de 31 mil hectáreas de mango podrían verse expuestas a condiciones térmicas superiores a lo normal, lo que comprometería la producción y afectaría directamente a cerca de 18 mil agricultores.

El funcionario explicó que el mango es un cultivo altamente sensible a las variaciones climáticas, especialmente durante su etapa de floración. En ese sentido, advirtió que el aumento de la temperatura podría generar irregularidades en este proceso, reduciendo los niveles de producción en la próxima campaña.

No obstante, precisó que actualmente no se registran afectaciones, debido a que la campaña reciente ya concluyó. El principal riesgo se concentra en el siguiente ciclo productivo, que podría desarrollarse bajo condiciones climáticas atípicas.

En contraste, señaló que el cultivo de limón presenta mayor resistencia frente a estos cambios; sin embargo, advirtió que su sostenibilidad depende principalmente de la disponibilidad del recurso hídrico, factor clave en el contexto actual.

Frente a este escenario, la Dirección Regional de Agricultura impulsa un Proyecto de Inversión Pública del Mango, orientado a fortalecer las capacidades técnicas de los productores. Esta iniciativa beneficiará a más de 12,500 pequeños y medianos agricultores mediante asistencia técnica, acompañamiento permanente y mejoras en la organización para el acceso a mercados.

Se prevé que la ejecución del proyecto inicie entre la segunda quincena de mayo y la primera semana de junio, en función del avance de los procedimientos administrativos.