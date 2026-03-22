El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, se trasladó a la ciudad de Piura junto a su equipo técnico para sostener una reunión de trabajo con dirigentes de la pesca artesanal del recurso pota, en un espacio de diálogo que permitió avanzar en soluciones concretas orientadas al ordenamiento, la sostenibilidad y el fortalecimiento de esta importante actividad productiva.

Durante la jornada, se abordaron acciones para continuar la actividad pesquera y mejorar el aprovechamiento del recurso, destacando la importancia de consolidar una pesca responsable, en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Un aspecto importante de actualidad es el incremento de los costos de combustible, flete y hielo, que está impactando en el desenvolvimiento de la actividad pesquera.

“El futuro de la pota depende de todos. Depende de cómo la cuidamos hoy, de que respetemos las reglas y de que asumamos con responsabilidad una pesca ordenada y sostenible. Solo así garantizaremos que esta actividad siga generando oportunidades para miles de familias”, señaló el viceministro Barrientos durante su intervención.

Finalmente, el viceministro destacó que el próximo año será determinante para el futuro de la pesca de pota en el marco de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), donde se definirán nuevas medidas de ordenamiento para este recurso.

“El Perú seguirá defendiendo sus intereses en los espacios internacionales. El 2027 será un año importante en la OROP-PS, y llegaremos con una posición sólida, basada en evidencia científica y en el compromiso de nuestro sector pesquero con la sostenibilidad”, puntualizó.

Con este encuentro, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso de construir soluciones desde el territorio, en articulación directa con los actores del sector, para consolidar una pesca artesanal más formal, ordenada, competitiva y sostenible.