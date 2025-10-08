Con el objetivo de fortalecer la preparación de la ciudadanía frente a desastres naturales, la Municipalidad Provincial de Piura, a través de su Plataforma de Defensa Civil, realizará una segunda Feria de Sensibilización por el III Simulacro Nacional Multipeligro.

Esta actividad se desarrollará el viernes 10 de octubre, de 09:00 a.m. a 01:00 p.m., en la Concha Acústica del Parque Miguel Cortes, y estará dirigida a toda la población piurana.

Durante la feria, los integrantes de la Plataforma de Defensa Civil brindarán orientación e información práctica sobre cómo actuar ante sismos y otros peligros asociados, como incendios, desbordes, lluvias intensas y colapsos estructurales. Los asistentes podrán conocer los principales riesgos que enfrenta la ciudad de Piura, aprender a elaborar un plan familiar de emergencia, identificar zonas seguras y preparar su mochila para emergencias.

Entre las instituciones participantes destacan la Cruz Roja Peruana, que ofrecerá talleres sobre primeros auxilios básicos; la Policía Nacional del Perú, que realizará demostraciones de rescate y evacuación; y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que orientará sobre la prevención de incendios, el uso adecuado de extintores y las acciones correctas ante un siniestro en casa o en espacios públicos.

La Municipalidad Provincial de Piura recuerda que el III Simulacro Nacional Multipeligro se llevará a cabo el lunes 13 de octubre, a las 08:00 p.m., en todo el territorio nacional, e invita a la población a participar activamente desde sus hogares, centros de trabajo o instituciones educativas.