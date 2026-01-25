En el marco del estado de emergencia y como parte de las acciones del Comité de Seguridad, el Ministerio Público participó en un operativo conjunto de seguridad ciudadana y seguridad vial en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Catacaos.

En la intervención participó la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Piura, a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil. Asimismo, contó con representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), personal de Aduanas, Policía de Tránsito, Escuadrón Verde, Migraciones, Dirección Regional de Transportes y Policía de Carreteras, con la finalidad de prevenir ilícitos y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado del operativo, la autoridad aduanera incautó 56 pares de sandalias de procedencia extranjera, cuya procedencia no pudo ser acreditada al no contar con documentación ni marca de origen. También, se incautaron más de 1 500 kilos de residuos de pimienta en cáscara de presunta procedencia ecuatoriana, los cuales no contaban con la documentación correspondiente. La mercancía fue trasladada al almacén de Aduanas para el conteo y pesaje respectivo.

Durante la diligencia, Migraciones detectó personas extranjeras en situación migratoria irregular, SUTRAN y la Policía de Tránsito impusieron infracciones por incumplimientos al Reglamento Nacional de Transporte y al Reglamento Nacional de Tránsito.