Mercadería de contrabando valorizada en más de 200 mil soles fue incautada durante un operativo realizado en la carretera Panamericana Norte por la policía y Aduanas.

Personal de la Policía Fiscal de la División de Investigación Criminal (Divincri) PNP Piura en coordinación con Aduanas Piura, incautaron mercadería de contrabando valorizada en 220 mil soles, en un operativo para prevenir y contrarrestar delitos aduaneros y la piratería.

La acción policial se realizó en la carretera Panamericana Norte, a la altura del Peaje Bayóvar, donde se intervino un bus de la empresa “Terramovil”, en donde se encontró 32 cajas de cartón, conteniendo bloques para armar (legos xinx).

La mencionada mercadería iban en calidad de encomienda, con destino a la ciudad de Lima, teniendo como punto de partida la ciudad de Tambogrande. La ilegal mercadería fue trasladada a la Oficina de Aduanas Piura para las diligencias de acuerdo con ley.