La Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia de Piura, a cargo de la fiscal provincial María Lazo, obtuvo se dicte siete meses de prisión preventiva a V.R.N.S (27 años), como presunto autor de los delitos de homicidio y lesiones culposos.

La fiscal adjunta provincial Marianella Wong Cardoza sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado como el conductor de la moto lineal que, el pasado 01 de enero en la carretera Piura – Chiclayo, impactó por la parte de atrás contra otra moto lineal ocasionando la muerte de su piloto y dejando heridos a los ocupantes de una segunda motocicleta.

Entre los principales elementos presentados están: el acta de intervención policial, de visualización de videos, los certificados médicos de los agraviados heridos que dan cuenta de las lesiones sufridas, el resultado de dosaje etílico del investigado que arrojó 1.26 G/L.

Así como el informe pericial de necropsia médico legal, el informe de la Inspección técnico policial que concluye que el factor predominante en el accidente fue el accionar imprudente del acusado al conducir su unidad bajo los efectos del alcohol en un grado superior al límite máximo permitido, entre otros.