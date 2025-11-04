Diversa mercadería al parecer de contrabando fue incautada por la policía y fiscalía durante un operativo realizado en diversas agencias de envío de encomiendas de Piura.

Durante la intervención, las autoridades detectaron 1,400 plantillas con las marcas NIKE y Adidas, presuntamente destinadas a la fabricación artesanal de calzado en la región, 31.5 kilos de ropa usada de dudosa procedencia y 66 juegos de sábanas marca Nancy de procedencia extranjera sin documentación que acredite su ingreso legal al país.

Estas acciones buscan rastrear el origen de los materiales incautados para ubicar los lugares donde, en la ciudad de Lima, se estarían confeccionando productos utilizando indebidamente marcas protegidas.

La intervención se realizó en el marco de la programación de actividades del Comando Regional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, el Ministerio Público junto a la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Los fiscales participantes exhortaron al personal interviniente a respetar los procedimientos legales y aduaneros, así como los derechos fundamentales de las personas durante el desarrollo de las diligencias.

El Ministerio Público, mediante este tipo de intervenciones preventivas y coordinadas con otras instituciones, fortalece la lucha contra el contrabando y la piratería, contribuyendo a la protección de la economía formal y la propiedad intelectual en la región.