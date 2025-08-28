Varios animales de corral terminaron calcinados tras un voraz incendio pcurrido en el asentamiento humano Las Mercedes, en el distrito de Vice, provincia de Sechura.

Los pobladores de la zona ayudaron a pagar el fuego mientras llegaban los bomberos de la Compañía de La Unión, quienes lograron reducir las lenguas de fuego que amenaza con afectar a otras viviendas.

En tanto, la hija de los propietarios del inmueble, el mismo que es de material rústico, dijo que los animales, entre aves y chanchos, estaban en el corral donde se produjo el incendio y al estar atrapados terminaron quemados.

Para ello, la familia señaló desconocer las causas que provocaron el siniestro y que afectó a otros corrales aledaños.

“Yo he dejado a los animales en el corral y me he ido al colegio de mi hija. Acá viven mis padres y ahora no sé cómo avisarles. Ellos no estaban en el momento del incendio”, dijo la señora July Yarlequé.