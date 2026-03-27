Agentes de la comisaría PNP San Martín lograron intervenir a un presunto integrante de la banda delictiva “Los Nenes”, implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de droga, y contra la seguridad pública, en la modalidad fabricación, comercialización, uso y porte de arma, en un hecho que ocurrió en el distrito de Veintiséis de Octubre.

La acción policial se ejecutó en el sector conocido como “Parque Centenario” de dicho distrito, donde se intervino a Luis Miguel F.J. (34), alias “Luchito”, en posesión de un arma de fuego (revólver), abastecido con siete municiones, una de ellas percutada. Asimismo, 25 gramos de al parecer pasta básica de cocaína (PBC) y dos “ketes” de PBC, y un celular.

El sujeto al estar en flagrancia delictiva, quedó detenido y puesto a disposición de la unidad especializada para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.