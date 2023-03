Un joven militar de tan solo 19 años de edad que radicaba en Piura, murió en extrañas circunstancias en el cuartel de la Novena Brigada de Caballería de Tumbes, donde se habría caído del segundo piso. Sus familiares exigieron una exhaustiva investigación porque tendría golpes en distintas partes de su cuerpo y creen que lo mataron.





INVESTIGACIÓN

Se trata de Piero Miguel Ordinola Nima (19), quien lamentablemente llegó sin vida al hospital JAMO la noche del domingo, hasta donde fue llevado procedente del mencionado cuartel, debido a que se habría lanzado del segundo, al parecer para escaparse.

Aunque sus seres queridos no creen esa versión, ya que indicaron que el cuerpo de Piero Ordinola presentaría hematomas.

“Otros familiares son quienes se han ido a Tumbes y dicen que lo habrían castigado (en el cuartel) porque ha llegado después de los días que tenía que llegar, y que después se habría querido escapar y se habría golpeado”, señaló su tía Dussy Agurto.

Incluso indicó que “ese no es un golpe a la cabeza que se da y lo llevan al hospital. Son maltratos y tenemos evidencias. Tenemos fotos de cómo está su cara, de cómo lo han dejado con todos esos hematomas”. Asimismo dijo que no creen que se haya querido escapar, porque él se había reenganchado en el Ejército. “Yo no creo que él se haya querido escapar, porque él se reenganchó para poder seguir (en el Ejército)”.

Indicó que el anhelo de su sobrino era ser policía. “Él quería ser policía, pero como no tenía los medios económicos, se reenganchó para tener más experiencia y pueda postular (a la Policía)”, señaló.

Añadió que el Ejército le informó a otros familiares que Piero que se había caído porque había querido escapar, pero ellos no creen esa versión. “Nunca por nunca va a tener tantos golpes en su rostro, hasta en la espalda dicen que tiene hematomas”, enfatizó la tía del fallecido.

