El fiscal Marlon Enrique Arámbulo Mogollón, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra La Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, en la audiencia de solicitud de prisión preventiva afirmó que existen elementos de convicción que incriminarían a William Seminario Girón, viudo de la pediatra Minosska Pinto Lazo, como el autor intelectual de su asesinato.

El fiscal durante la audiencia resaltó que existen declaraciones de los coimputados que sindican directamente a William Seminario Girón como la persona que habría ordenado asesinar a su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo.

Una de esas declaraciones es la de Cristian Alberto Sócola Bayona (22), quien sería la persona que realizó el seguimiento previo a Pinto, brindando datos de su salida de la clínica e inclusive tenía datos precisos del color de ropa que llevaba puesto y de los accesorios como la mochila, horarios de salida de la víctima, entre otros.

Arámbulo precisó que en la declaración ofrecida en sede policial el 14 de abril, Cristian Sócola afirmó que el 10 de abril aproximadamente a las 13:00 horas recibió una llamada por parte de un desconocido, quien le pidió que se traslade hasta el colegio Don Bosco, lugar en el cual había una clínica e iba a salir una chica con uniforme color verde y mochila color azul, de quien debía dar el aviso.

Sócola agregó que este encargo, que provenía del “Doc”, a quien identifica con el nombre de William Seminario Girón, lo cumplió y dio la señal para que otras personas la sigan y hagan sus cosas (refiriéndose a matarla), agregando además que la muerte de la hoy agraviada habría sido por un tema de infidelidad, dato que obtuvo por parte de las personas que le encargaron el seguimiento.

El fiscal resaltó también las declaraciones de los padres de Minosska Pinto, quienes aseguraron que Seminario le habría sido infiel a su hija hasta en dos oportunidades y que ella no quiso terminar la relación porque no quería que su hijo crezca sin un padre. Recalcó que Seminario solicitó varios préstamos por elevados sumas de dinero, no solo a su suegro, sino a otros miembros del entorno familiar.

También precisó que la pediatra pagaría varios seguros de vida, tal como se demostraría con un recibo del banco Interbank que encontraron abierto en la laptop de su consultorio en la clínica. La fiscalía maneja varias hipótesis sobre el móvil del crimen.

Por su parte, la defensa legal de Seminario cuestionó cada uno de los elementos de convicción presentados por la fiscalía en su contra y precisó que “no pueden manchar la honra de mi patrocinado solo por escuchas de dos coinvestigados. También pedimos justicia y que el caso de la doctora Minosska no quede impune”, dijo Juan Peña, abogado de Seminario.

Los familiares de Minosska realizaron ayer una protesta en el exterior del Poder Judicial.