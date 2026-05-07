La fiscal provincial Elsa Margarita Rivero Li, de la Fiscalía Provincial Mixta de Paita, obtuvo se dicte cuatro meses de internamiento preventivo para dos adolescentes de 15 y 17 años, investigados como presuntos infractores de la Ley Penal contra el Patrimonio, en la modalidad de robo agravado con arma de fuego, en agravio de 2 hermanas.

Durante la audiencia, la fiscal provincial sustentó su requerimiento con diversos elementos de convicción, entre ellos el acta de intervención policial en flagrancia, las declaraciones de las víctimas, las actas de hallazgo y recuperación de los bienes sustraídos, así como el acta de incautación del arma de fuego utilizada.

Asimismo, las declaraciones de los efectivos policiales intervinientes y la manifestación del adolescente Y.M.P.V., quien admitió su participación en los hechos.

Conforme los actuados, el pasado 27 de abril por la noche a inmediaciones del ex paradero “Dora” de Paita, Y.M.P.V., en compañía de un sujeto mayor de edad, habría interceptado a las víctimas, inmovilizado a una de ellas, sustrayéndole su cartera y amenazándola con un arma de fuego, mientras que su cómplice habría agredido a la segunda víctima para despojarla de sus pertenencias.

Tras el hecho delictivo, los sujetos intentaron huir a bordo del mototaxi conducido por Z.L.C.C.; sin embargo, fueron intervenidos en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional, quienes lograron recuperar los bienes sustraídos e incautar el arma de fuego empleada en el ilícito.

Los adolescentes fueron trasladados al Centro Juvenil Miguel Grau de Piura, donde cumplirán la medida de internamiento preventivo mientras continúan las investigaciones.

Conforme a la normativa vigente, los adolescentes en conflicto con la ley penal por delitos graves pueden ser sometidos a medidas socioeducativas como el internamiento en un centro juvenil.