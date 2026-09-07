Los familiares del octogenario que llevaba seis días como desaparecido, denunciaron negligencia por parte de los policías, quienes habrían ignorado los llamados de alerta de los vecinos cuando el adulto mayor aún se encontraba con vida en la ribera del río Piura. Días después de su desaparición, el anciano fue hallado sin signos vitales.

EL HALLAZGO. Tras una intensa búsqueda por parte de sus parientes, ayer por la mañana, el cuerpo de Marco Antonio Rojas Castro (81 años) fue encontrado sin vida en las aguas del río Piura, a la altura del condominio Centenario, en el distrito de Castilla.

La víctima había sido reportada como desaparecida por parte de sus familiares desde el pasado 31 de agosto, fecha en que sus allegados iniciaron una desesperada búsqueda. Según precisaron, el octogenario -conocido cariñosamente como “El Burro”- padecía de Alzheimer, motivo por el cual se desorientó tras salir de su vivienda y no pudo retornar a casa.

Tras el hallazgo, los testigos revelaron que días antes intentaron comunicarse con personal de la comisaría de El Indio para solicitar el auxilio del anciano cuando todavía permanecía con vida; sin embargo, no atendieron la solicitud. Ante esta situación, la familia expresó su indignación y consternación por la presunta falta de apoyo de la institución policial.

“Llamamos a la comisaría de El Indio y dijeron que iban a venir, pero nunca llegaron”, dijo un testigo.

De otro lado, la familia de la víctima cuestionó a la representante del Ministerio Público de Piura al no querer ensuciarse las zapatillas para realizar el levantamiento del cadáver que yacía en el río Piura, siendo cargada por un efectivo policial para pasar el río hasta donde estaba el cuerpo del anciano.

“No se quiere mojar los zapatos. La van a cargar porque no se quiere ensuciar los zapatos. Ni hondo está”, gritaron los presentes.