La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, recibió parte de los equipos que serán instalados en las cámaras Gesell de las sedes fiscales de Morropón y Tambogrande, los cuales permitirán fortalecer la atención a víctimas en condición de vulnerabilidad.

Los equipos fueron donados por la ONG Plan International, en el marco de las coordinaciones interinstitucionales y trabajo conjunto que ambas instituciones vienen desarrollando en favor de la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de otras personas afectadas por delitos.

La implementación de estos modernos equipos permitirá repotenciar las Cámaras Gesell de las sedes fiscales de Morropón y Tambogrande, optimizando las condiciones técnicas para la toma de declaraciones en un entorno seguro, confidencial y adecuado, evitando la revictimización y garantizando el debido proceso.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores destacó que esta mejora tecnológica contribuirá significativamente a fortalecer la labor fiscal en la investigación de delitos, especialmente aquellos vinculados a violencia familiar, violencia sexual y otros ilícitos.

El Ministerio Público de Piura continuará gestionando alianzas estratégicas que permitan mejorar la infraestructura y los servicios que se brindan a la ciudadanía, consolidando una administración de justicia más eficiente, humana y accesible.