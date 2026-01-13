Reunión de fiscales en Piura
Con el objetivo de optimizar la atención a las víctimas y fortalecer la prueba que constituye la cámara Gesell, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de , Faviola Susana Campos Hidalgo, sostuvo hoy una reunión de trabajo con los fiscales de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Piura, Tambogrande y Sechura, así como con representantes de la UDAVIT y la Fiscalía de Familia.

La reunión se desarrolló en el marco de la Comisión designada por la Presidencia para evaluar y proponer mejoras en el funcionamiento de la Cámara Gesell. Durante el encuentro se identificaron diversas observaciones que requieren ser superadas para garantizar un servicio más eficiente y oportuno.

Como resultado del trabajo articulado, se acordó implementar mejoras en la programación del uso de esta sala, agilizar la emisión de las transcripciones de las entrevistas realizadas y optimizar el flujo de atención al usuario. Ello permitirá reducir la carga laboral de las Fiscalías Especializadas en Violencia, así como fortalecer la calidad y eficacia de la prueba que constituye la Cámara Gesell y que posteriormente es valorada en sede judicial.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura seguirá impulsando acciones de mejora continua que contribuyan a una atención más eficiente, humana y oportuna para los usuarios del sistema de justicia, especialmente en los casos que involucran a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

