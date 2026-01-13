Con el objetivo de optimizar la atención a las víctimas y fortalecer la prueba que constituye la cámara Gesell, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo, sostuvo hoy una reunión de trabajo con los fiscales de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Piura, Tambogrande y Sechura, así como con representantes de la UDAVIT y la Fiscalía de Familia.

La reunión se desarrolló en el marco de la Comisión designada por la Presidencia para evaluar y proponer mejoras en el funcionamiento de la Cámara Gesell. Durante el encuentro se identificaron diversas observaciones que requieren ser superadas para garantizar un servicio más eficiente y oportuno.

Como resultado del trabajo articulado, se acordó implementar mejoras en la programación del uso de esta sala, agilizar la emisión de las transcripciones de las entrevistas realizadas y optimizar el flujo de atención al usuario. Ello permitirá reducir la carga laboral de las Fiscalías Especializadas en Violencia, así como fortalecer la calidad y eficacia de la prueba que constituye la Cámara Gesell y que posteriormente es valorada en sede judicial.

La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura seguirá impulsando acciones de mejora continua que contribuyan a una atención más eficiente, humana y oportuna para los usuarios del sistema de justicia, especialmente en los casos que involucran a poblaciones en situación de vulnerabilidad.