La Fiscal Provincial Sara Ruth Yarleque Adrianzen, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de Piura, logró que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno declare fundada la prisión preventiva por nueve meses contra S.A.R.M. (36), investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de consumado, en calidad de coautor, en agravio de M.V.LL. (65), propietario del restaurante “El Bijao”.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba en los exteriores del establecimiento conversando con sus familiares. En ese momento, el imputado descendió de un vehículo menor, sacó un arma de fuego y la colocó en el cuello del agraviado para arrebatarle una cadena de oro, intentando luego darse a la fuga. El presunto autor fue reducido por personas presentes hasta la llegada del personal policial, que lo trasladó a la Comisaría de Piura.

Durante el requerimiento, la fiscal Yarlequé Adrianzen, presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito, incluyendo el Acta de Intervención Policial, el Acta de Detención, las actas de receptación, embalaje y lacrado del arma y del celular del imputado, así como los Certificados Médico Legales, entre otros medios probatorios.

Esta medida cautelar asegura el normal desarrollo de la investigación y refuerza la labor de la Fiscalía en la protección de la ciudadanía y la persecución efectiva de quienes cometen delitos.