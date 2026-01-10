A 4 años y 2 meses de pena privativa de la libertad suspendida, fueron sentenciados Jerson P.C.F. y Kevin A.N.R. de 23 y 29 años de edad respectivamente, por robar una motocicleta en la provincia de Sullana.

La sentencia fue obtenida por el fiscal Ygor Cruz Fernández del despacho fiscal de flagrancia delictiva de Sullana que, en 48 horas, logró la medida sujeta a reglas de conducta y el pago por concepto de reparación civil contra ambos sujetos por el delito de hurto agravado.

Durante la audiencia de la sentencia que fue dictada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Sullana, acreditó la responsabilidad penal de ambos sentenciados, quienes fueron intervenidos en posesión del vehículo sustraído.

Los hechos se registraron el pasado 6 de enero, tras la denuncia del hurto de una motocicleta marca Zongshen, en el centro poblado de Somate Bajo. Ante ello, la Policía desplegó un operativo que permitió ubicar el vehículo a la altura del caserío de Chalacalá.

Durante la intervención policial, los investigados fueron detenidos cuando trasladaban la unidad con destino a la ciudad de Sullana, logrando la recuperación de la motocicleta y su posterior puesta a disposición de las autoridades correspondientes.