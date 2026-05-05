Los vecinos del asentamiento humano Ollanta Humala protestaron frente a la sede del Gobierno Regional de Piura para exigir la instalación de un pozo de agua potable. Los manifestantes denunciaron la grave deficiencia del servicio en su sector, la cual afecta su calidad de vida diaria.

Con pancartas en mano, los moradores del A.H. Ollanta Humala se manifestaron frente a la sede del gobierno regional para exigir la ejecución del proyecto de perforación de un pozo de agua potable. Los dirigentes y vecinos señalaron que la obra cuenta con expediente técnico aprobado desde julio de 2025; sin embargo, tras casi un año de espera, los trabajos aún no han iniciado.

“Ollanta Humala cuenta con un expediente técnico para la perforación de un pozo que mejorará la calidad de vida de los vecinos, ya que actualmente consumen agua sucia. Desde el año pasado, el gobierno regional dice que ya salió el proyecto, pero nos están paseando, no hacen el estudio de suelo “, dijo totalmente molesta Fanny Córdova.

Por su parte, recalcó que falta voluntad política por parte de las autoridades, ya que el proyecto solo está para ejecutar, pero no se hace nada. Mientras tanto, vienen recibiendo el líquido elemento del pozo Pueblo Libre, en el sector de Villa Jardín, el mismo que llega sucia.

“Nosotros actualmente en Ollanta Humala estamos consumiendo agua que no es apta para el consumo humano. Hay un proyecto encaminado para la ejecución de un pozo y vemos que no hay la voluntad política de las autoridades, por lo que venimos a reclamar para que se cumpla ese proyecto, solo falta la ejecución del proyecto”, dijo Oswaldo Labán.

En tanto, aclaró que este proyecto beneficiará a más de 800 familias de este sector, además de los vecinos de los AA. HH San Borja, Gabriel Madrid, Los Ángeles, La Molina II, entre otros sectores.

Ante el recurso hídrico no apto, los moradores indicaron que tienen que comprar agua en baldes para sus necesidades y cocina, ya que la que reciben no es para el consumo humano y temen enfermarse.

Por otro lado, los manifestantes indicaron que ya están cansados de no ser escuchados por el gobierno regional, por lo que de no atender su pliego de reclamos tomarán medidas más radicales para que la autoridad regional y sus funcionarios inicien el proyecto de perforación del pozo ubicado en el mismo sector.