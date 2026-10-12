Un padre de familia que se dedicaba a la compra y venta de chatarra fue asesinado a balazos en Sullana cuando se encontraba en una fiesta familiar. Un sicario disparó a matar luego de haber tenido un enfrentamiento minutos antes con la víctima.

EL CRIMEN. Se trata de Luis Castillo Viera, de 45 años, quien fue asesinado de un balazo en la cabeza la madrugada de ayer domingo, cuando disfrutaba del cumpleaños de su primo en la vivienda ubicada en la avenida San Felipe, del asentamiento humano 15 de Marzo, provincia de Sullana.

Según los testimonios de la familia, el móvil del crimen sería por venganza. Ellos indican que el atacante tuvo un percance con Castillo Viera momentos antes del ataque, ya que se le impidió el ingreso a la fiesta, donde habría sido retirado a empujones.

“Mi esposo lo retiró, dijo que tomamos en familia y los agarró, los botó y lo cacheteó (...). El otro le dijo, te has metido con un sicario. Luego se retiraron y después de media hora regresaron a tirar bala y una de esas balas lo mató a mi esposo, una sola bala”, dijo la esposa de la víctima.

La víctima, que deja en la orfandad a cuatro hijos de 4, 12, 17 y 22 años, se encontraba dentro de la vivienda y tras los disparos uno de ellos impactó en su cabeza sin que la familia se diera cuenta. Consternados por la tragedia, los seres queridos exigen a las autoridades que el crimen no quede impune. Una de las hermanas de Luis Castillo expresó su indignación ante la ola de violencia que azota la provincia.

“Mi hermano era un hombre trabajador, nunca se metía con nadie y él iba a trabajar y dejaba a sus hijos con su esposa. Pedimos justicia para mi hermano y no se quede impune su muerte. Ya basta de mucha delincuencia que hay acá, que matan a la gente”, señaló la hermana.