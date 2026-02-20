Con el objetivo de destrabar proyectos que impactarán directamente en la calidad de vida de miles de familias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desarrolló la Mesa de Asistencia Técnica (MAT) Presupuestal 2026, espacio mediante el cual se brindó soporte especializado a municipalidades con obras en evaluación, en actos previos, paralizadas o con retrasos administrativos y técnicos.

La jornada se realizó el 17 de febrero en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú y reunió a equipos técnicos de los municipios de Piura, Ayabaca, Castilla, Tambogrande, Sóndor y Sondorillo. El propósito fue evitar que iniciativas prioritarias queden estancadas por observaciones subsanables, fortaleciendo la articulación entre el sector y los gobiernos locales.

Por parte del Ministerio de Vivienda, participó una brigada técnica integrada por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), así como la Oficina General de Administración (OGA) y la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP).

Durante la mesa, los equipos revisaron los proyectos priorizados de manera detallada los proyectos priorizados, identificando cuellos de botella, observaciones técnicas y puntos críticos en los procesos administrativos. A partir de ello, se definieron hojas de ruta concretas orientadas a asegurar su viabilidad, financiamiento y ejecución oportuna durante el año fiscal 2026.

PROYECTOS CLAVE

En Ayabaca, se abordó el proyecto de mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en diversos centros poblados como Huachuma, Las Pircas, La Chita, Tamus, entre otros. En Sondorillo se impulsa un proyecto de agua y disposición sanitaria de excretas en Lanchales, Cruz de Motupe y Los Cedros, con una inversión superior a S/7,8 millones.

En Castilla destaca el mejoramiento del servicio de agua y saneamiento en la urbanización El Bosque, con más de S/7,3 millones. En Tambogrande, se priorizaron proyectos para dotar de agua y sistemas de eliminación de excretas a Casarana, Monteverde Alto, Monteverde Bajo y Las Salinas, además de la creación de los servicios de agua y alcantarillado en Totoral.

Por su parte, en Piura se revisaron proyectos de movilidad urbana en la APV Los Educadores y en Los Almendros del Sur, orientados a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial. En Sóndor, se destacó la creación de un sistema de agua potable y saneamiento rural en ocho caseríos, con una inversión superior a S/1,7 millones.

APLICATIVO

Durante la jornada también se presentó el aplicativo MAT BOT, el primer robot virtual del sector, diseñado para responder consultas técnicas y brindar información actualizada a los Gobiernos locales durante las 24 horas del día. Esta herramienta permitirá resolver dudas en tiempo real y reducir retrasos en la ejecución de proyectos.

Con estas acciones, el Ministerio de Vivienda reafirma su compromiso de seguir trabajando para el cierre de brechas en agua, saneamiento e infraestructura urbana, con el propósito de garantizar servicios de calidad para la población y el desarrollo sostenible en la región.