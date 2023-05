La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, durante su visita a Piura dijo que la región está preparada para afrontar los casos de dengue que se registran a diario y que a la fecha ha cobrado la vida de 20 personas y hay más de 26 mil enfermos con este mal. Ella recorrió las instalaciones del hospital temporal, donde se pretende atender a los pacientes con dengue. El local está situado en La Videnita, en el distrito Veintiséis de Octubre.

Pese a que en reiteradas oportunidades se ha dado a conocer que muchos pacientes se regresan a sus casas porque en los hospitales y centros de salud no hay camas para recibir a más enfermos, para la ministra de Salud todo está controlado y son apreciaciones negativas por parte de “algunas” personas que no están de acuerdo con el trabajo que vienen realizando en esta región.

Con respecto a que personal de salud de otros establecimientos serían designados al nuevo hospital de campaña, lo cual estaría dejando sin personal a otros centros de salud, Gutiérrez solo atinó a responder que se tergiversa la información sin brindar mayores detalles.

“Lo que no voy a permitir es que se tergiverse la información, tenemos un equipo de expertos que está en cada zona. Necesitamos hacer dos cosas en Piura, reforzar el primer nivel de atención y también los establecimientos de salud, como Chulucanas, que estará listo en 30 días. Es una situación difícil”, indicó y se retiró del local.

Por su parte, el dirigente Edward Gómez señaló que es la segunda vez que la ministra de Salud llega a Piura sin anunciar nada concreto en acciones contra el dengue, cuando Piura reporta 20 fallecidos y 26,537 enfermos.

“Es la segunda vez que viene y nos da pena. Ella debió venir a ver pacientes, no se anunciado cuándo estará listo; este local no tiene agua, de qué estamos hablando. Nuestras familias están tiradas, nuestros niños se están muriendo. Parece una parrillada todo esto, ya debieron trasladar a los pacientes y no se ha hecho”, expresó el dirigente.

Asimismo, Gómez cuestionó que nuevamente se reprograme la fecha de inicio de atención en el hospital de Chulucanas, el mismo que estaba programado para fines de este mes.

“Nos está tomando como que los piuranos somos tontos, no somos tontos. Dónde están las camas, otra vez están instalando las camas; hasta cuándo va a venir la ministra con medicina”, sostuvo.