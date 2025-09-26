Luego de la densa humareda que se genera por la quema de caña de azúcar, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (Minam), supervisó la implementación del plan de contingencia de la empresa Agroaurora S.A.C, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, con el fin de mitigar la emergencia y reducir el impacto en el ambiente.

La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana por la quema de cultivos de la empresa Agroaurora. Durante la inspección, el equipo del OEFA constató la presencia de cenizas y espesa humareda, así como el uso de cisternas de agua y retroexcavadoras para sofocar el fuego.

A través de la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, se recabó información en campo y en las instalaciones de la empresa que permitirá determinar las causas de la emergencia, establecer responsabilidades y evaluar los impactos ocasionados.

Con esta acción, el OEFA busca confirmar los hechos denunciados y garantizar la adopción de medidas necesarias.