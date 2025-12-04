Un padre de familia murió arrollado por un ómnibus de una empresa de transporte de trabajadores y su esposa embarazada quedó mal herida. El hecho se registró la noche del martes en el distrito de Castilla.

ACCIDENTE. La víctima fue identificada como Segundo Oscar Valverde Gómez (30 años), quien manejaba la motocicleta de placa de rodaje 0850-8K por la avenida Grau con Junín, cerca al cementerio Nuestra Señora del Carmen, en el distrito de Castilla.

Según testigos, el hombre iba en la motocicleta con su esposa embarazada y otra persona al momento del accidente.

Refieren que la víctima iba detrás del ómnibus cuando este retrocede sin percatarse que detrás estaba el vehículo menor aplastándolo al conductor quien murió en el acto, y provocó serias heridas a la esposa y otra persona que fueron evacuadas por los serenos hasta el centro de salud de Castilla. Su estado era reservado.

Mientras tanto, los agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la zona y a la espera del representante del Ministerio Público para que autorice el levantamiento del cuerpo. Asimismo, informaron que el conductor del vehículo mayor de placa de rodaje N° A8B-958, Luis Armando Adrianzén Torres, de 48 años, quedó detenido en la comisaría de Castilla para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del infortunado hombre fue trasladado hasta la morgue de Piura para la necropsia de ley, mientras que la hermana del padre de familia, quien deja otros niños en la orfandad, realizó las diligencias para el retiro del cuerpo.

Cabe señalar que, Oscar Valverde residía en el asentamiento humano El Indio, donde era muy querido. La familia del occiso evitó pronunciarse al respecto. Cerca de la 1 de la tarde de ayer fue retirado recién el cuerpo de la morgue de Piura.