El juez dictó cuatro meses de prisión preventiva para Brayan D.V.M (22 años), presunto autor del delito de robo agravado, en agravio de una adolescente de 17 años. El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2026, en la intersección de las avenidas Perú y Francia, en Piura.

El fiscal adjunto Jhon Frías Albán, de la Primera Fiscalía de Flagrancia de Piura, logró la prisión preventiva luego de sustentar el requerimiento en el marco de un proceso inmediato, acreditando la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el hecho.

Además, la menor de ser despojada de su equipo celular, también fue agredida y derribada al suelo por los facinerosos, dejándola en shock.

Entre los principales elementos valorados por el Juzgado se encuentra el acta de intervención policial y persecución inmediata; las actas de hallazgo, incautación, embalaje y lacrado del equipo celular; la visualización de cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre; las declaraciones de la agraviada y de los efectivos policiales intervinientes; el certificado médico legal; entre otros.