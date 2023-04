El equipo de esterilización estará listo dentro de mes y medio y el costo de reparación será casi un millón de soles, precisó el gerente de la Red Asistencial Piura, Manuel Parodi, luego que un grupo de enfermeras reclamaran por la falta de este y otros equipos en el hospital regional José Cayetano Heredia.

“En dos meses debemos tener operativas las salas de operaciones de Paita y Sullana y en dos meses realizan la primera operación de catarata en el hospital Reátegui, después de 25 años. Lamentablemente esta es una situación circunstancial como ocurre en otras instituciones, pero estamos garantizando la atención y en mes y medio debemos tener resuelta de manera definitiva esta situación (equipo de esterilizaciones”, dijo Parodi.

Asimismo, el gerente sostuvo que no se ha dejado de atender a los pacientes, pero se está priorizando las emergencias, caso contrario señalan los pacientes quienes precisan que tienen cita programadas y han sido nuevamente reprogramadas para un mes más.

“Ya tengo todo listo y me dicen que no hay cita para una operación de hernia, tengo tres años en esto, y no hay. Me mandan de un lado a otro, me manda de Sullana para acá y nada. Solo me entrego a las manos de Dios e ilumine a los trabajadores ya que hay algunos que son groseros”, dijo María Castillo.