Un obrero de construcción civil de Piura fue asesinado de más de 9 balazos, cuando salía de una fiesta de promoción en compañía de su pareja, en el distrito de Bellavista, en la provincia de Sullana. Su pareja recibió dos disparos en ambas piernas y se encuentra con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió a la 1:40 de la madrugada cuando el obrero de construcción civil, natural de Piura, Segundo Lizana Campos (36 años) salía en compañía de su pareja, Lorena Silupú, de una fiesta de promoción, y en la calle Micaela Bastidas fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta que le dispararon a diestra y siniestra.

Lamentablemente, el obrero que, según la policía, se encontraba “escondido” desde hace varios meses en la provincia de Sullana, recibió entre 9 y 10 disparos en diferentes partes de su cuerpo y falleció. Su pareja, aún con vida, fue trasladada al hospital donde Sullana, pues le cayeron dos balas en ambas piernas. Su pronóstico es reservado.

Los criminales habrían fugado raudamente de la zona y cuando los hampones huían y cambiaban de motocicletas en el canal vía, fueron interceptados por personal de la Unidad de Emergencia de Sullana, quienes iniciaron una persecución y los intervinieron.

Ellos fueron identificados como Luis Olivera Campos (42), Jhon Tejada Quiroga (24), quien habría confesado que los contrataron para asesinar a Lizana y les pagarían 10 mil soles, y Jesús López Neira (20). Ellos permanecen en calidad de detenidos.

En la motocicleta, los efectivos hallaron un arma de fuego, la cual habría sido utilizada para ultimar a su víctima.

La policía informó que el occiso habría asesinado a una persona en Piura, por eso lo seguían y mataron.