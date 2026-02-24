El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) informa a la ciudadanía que, ante las fuertes lluvias registradas en la cuenca media alta del río Chira, se ha generado un incremento importante del caudal del río Chira superior a los 3,000 m3/s, según lo informado por SENAMHI en el monitoreo hidrológico de la Estación Ardilla.

Luego de analizada la situación y utilizando la simulación hidrológica e hidráulica de escenarios de probables avenidas que podrían presentarse, el personal técnico del PECHP ha determinado que el incremento observado, podría alcanzar un pico estimado superior a los 3,000 m³/s, con una duración probable entre 6 y 8 horas, y que luego este caudal irá disminuyendo progresivamente, el cual está siendo monitoreado permanentemente cada hora.

Ante este escenario, el PECHP a través de su Unidad de Operación y Mantenimiento y de la División de Poechos operará el embalse conforme a sus reglas de operación y en base a los resultados simulados; asimismo, realizará descargas controladas por el aliviadero principal al río Chira de hasta 1,500 m³/s desde Poechos, considerando que el reservorio cuenta con un nivel de espera en la cota 99.00 m y un colchón de amortiguamiento de 4.5 m hasta la cota máxima de operación de 104.50 m, lo que permite controlar la crecida del río, garantizar la seguridad de la Presa Poechos y reducir los impactos hidráulicos ante los posibles incrementos de caudal, minimizando los riesgos en el bajo Chira.

El Proyecto Especial Chira Piura viene trabajando con responsabilidad técnica en el monitoreo permanente de caudales y niveles en tiempo real, en la evaluación continua, mediante modelos hidráulicos, en la regulación preventiva de las descargas y en la coordinación constante con las autoridades del sistema de gestión del riesgo, y además viene reportando en tiempo real la información técnica actualizada del sistema Chira Piura cada dos horas al COER-GORE-Piura, para su difusión oportuna a la población, así como también viene realizando una adecuada coordinación interinstitucional en caso se presentasen escenarios de riesgos para su solución oportuna.

En ese sentido, es preciso comunicar que la operación está dentro de un escenario crítico y por lo tanto de las evaluaciones horarias los caudales de laminación podrían ser menores, por lo que se exhorta a la población a mantener la calma ya que la situación se encuentra bajo control técnico y dentro de condiciones normales de operación, reiterando el compromiso institucional de continuar con un monitoreo permanente, una gestión responsable del recurso hídrico y una comunicación oportuna en salvaguarda de la seguridad de la población.