El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), tiene como meta elevar el nivel de operación del reservorio Poechos hasta la cota 106 para el año 2026, lo que permitirá almacenar 521 millones de metros cúbicos de agua destinados al consumo poblacional, agrícola e industrial.

Esta medida busca asegurar la disponibilidad del recurso hídrico mientras se ejecutan los proyectos estructurales de mediano y largo plazo en la región.

El presidente del consejo directivo del PECHP, Víctor Garrido Lecca, explicó que las obras de afianzamiento ejecutadas en 2018 —especialmente los muros del parapeto— ya permitían elevar el nivel operativo del embalse de la cota 103 a la 106, lo que representa un incremento de 180 millones de metros cúbicos en la capacidad útil del reservorio. Este avance constituye la base técnica para continuar ampliando la capacidad de almacenamiento en los próximos años.

Garrido Lecca precisó que el gobernador Luis Neyra León impulsa una estrategia de incremento progresivo del nivel operativo: en 2024 el reservorio alcanzó la cota 104.5, este año llegó a 105.2, y para el próximo período lluvioso se prevé alcanzar la cota máxima 106. Además, destacó que la obra de revestimiento del canal Miguel Checa permitirá optimizar el riego en el valle del Chira, evitando que más del 40 % del agua se pierda por filtración, fortaleciendo así la eficiencia del sistema hidráulico regional.